الأردن تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

عمان(صدى):

أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية قرارًا اليوم الخميس ، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية ، لتتماشى مع سياسة حلفائها في هذا الشأن .

ووفقًا لموقع رئاسة الوزراء الإلكتروني ، فقد صدرت إرادة ملكية تقضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء ، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة ، حيث تم إنهاء اعتماد السفير الأردني لدى كوريا الشمالية والمقيم في بكين ، والسفير المعتمد المقيد في العاصمة السورية دمشق .

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ، قد دعت بعد تجارب صاروخية شنتها بيونغيانغ قبل شهرين ، إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية كافة مع كوريا الشمالية من قبل كل الدول .