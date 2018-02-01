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الأردن تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

الأردن تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية
عمان(صدى):

أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية قرارًا اليوم الخميس ، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية ، لتتماشى مع سياسة حلفائها في هذا الشأن .

ووفقًا لموقع رئاسة الوزراء الإلكتروني ، فقد صدرت إرادة ملكية تقضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء ، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة ، حيث تم إنهاء اعتماد السفير الأردني لدى كوريا الشمالية والمقيم في بكين ، والسفير المعتمد المقيد في العاصمة السورية دمشق .

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ، قد دعت بعد تجارب صاروخية شنتها بيونغيانغ قبل شهرين ، إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية كافة مع كوريا الشمالية من قبل كل الدول .

 


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