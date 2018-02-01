تدشين حملة ” ففيهما فجاهد ” بمكة مول للحث على بر الوالدين

إبراهيم الزهراني(صدى):

ينفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة حملة توعوية عن بر الوالدين تحت شعار( ففهيما فجاهد).

وتشتمل الحملة على وسائل توعوية ومعارض توجيهية تحث على بر الوالدين وتحذر من عقوقهما، و ستقام الحملة في المجمعات التعليمية للبنين والبنات وفي الجامعات والأسواق الكبرى في كافة محافظات منطقة مكة المكرمة.

من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن الأمر بالإحسان إلى الوالدين وحث الأبناء على بر والديهم والتحذير من عقوقهم يندرج ضمن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وأكد فضيلته على أن الهيئة تبنت هذا البرنامج لما له من أهمية في الشريعة الإسلامية وأن الأمر بالإحسان إلى الوالدين جاء بعد توحيد الله في قوله تعالى(وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا أياه وبالوالدين إحسانا..).

كما أشاد فضيلته بالدعم المستمر من لدن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل لبرامج فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة التوعوية مشيدا باهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند بتكثيف البرامج التوعوية والتوجيهية والوقائية الهادفة إلى صلاح الفرد والأسرة والمجتمع.