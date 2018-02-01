بالصور.. الكويت: ضبط 1056 هاتفا نقالا ومخدرات متنوعة بالسجن المركزي

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، تمكن رجال الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، من ضبط ما يزيد على 1056 هاتفا نقالا متنوع الأشكال والمواصفات، وكميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة.

وامر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء عبدالله المهنا، بفتح تحقيق موسع للوقوف على اوجه الخلل التي لم تمكن الاجهزة العاملة في السجن من اكتشاف تلك الممنوعات، وايضا للوقوف على كيفية وجود هذه الكمية الضخمة منها داخل السجن ومن وراء تخزينها وبيعها.

وتأتي هذه الحملة ضمن الحملات التفتيشية التي يقوم بها رجال أمن السجون للحد من أعمال التهريب للنزلاء والعمل على تطبيق القانون.