” بن حثلين ” يتوجه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين لحضوره مهرجان الإبل

نايف السالم(صدى):

حرص رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين ، على تقديم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ، لحضره حفل تكريم الفائزين بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم الخميس .

وقال ” بن حثلين ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” أتقدم بجزيل الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، على تشريفه الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، كما أشكر كل من ساهم في إنجاح الحفل سواءً من المشاركين أو الزملاء في دارة الملك عبدالعزيز أو اللجان والأجهزة الحكومية المشاركة ” .