” التجارة ” تراقب انتخابات غرفة الشرقية في سبع مدن

سعيد العجل(صدى):

أشرفت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع ممثلي مجلس الغرف على انتخابات الدورة ال18 للغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية والتي اقيمت في سبع مدن منذ الأحد الماضي وحتى اليوم الخميس.

وشهدت عمليات الإقتراع انسيابية كبيرة رغم كثرة عدد الناخبين الذين أقبلوا بكثافة للادلاء باصواتهم. واشرف فريق العمل والمكون من أكثر من 40 شخصا على سير العملية الانتخابية التي انطلقت الأحد الماضي في محافظات الخفجي والنعيرية ورأس تنورة والجبيل والقطيف وبقيق على مدى يومين، قبل الانتقال الى المقر الرئيسي للانتخابات في مركز المعارض بالظهران اعتبارا من الثلاثاء وحتى اليوم الخميس.

كما اشرف فريق عمل الوزارة على سير العملية التنظيمية التي تمر بثلاث مراحل وهي مرحلة اجراء التدقيق على اوراق الناخبين، ثم تفعيل بطاقات الانتخاب واخيرا المرحلة الخاصة بالتصويت.

من جانبه عبر وكيل الوزارة للتجارة الداخلية الأستاذ عبدالسلام المانع عن سعادته وتفاؤله بكافة المرشحين الذين قدموا برامج انتخابية مميزة ستساهم في دفع عجلة التنمية في هذا البلد المعطاء.

وأضاف: ” لمست من كافة المرشحين حرصهم على المنافسة والفوز في الانتخابات رغبة في تقديم خدمة تطوعية لبلدهم من خلال الغرفة التجارية والصناعية ” .

وأشار المانع الى أن المشاركة الفاعلة من المرشحين والتنافس الكبير والشريف فيما بينهم يعد مكسبا كبيرا لهذا البلد المعطاء ولغرفة الشرقية وان العمل بأهداف سامية مثل هذه لهو المكسب الحقيقي، فاليوم الجميع قد فاز بحب الوطن وانه لايوجد خاسر في هذه الانتخابات فالجميع كسب فرصة المشاركة والتعريف بنفسه وبرامجه واهدافه في خدمة هذا البلد.

ونوه المانع الى ان كافة المرشحين هم من الكفاءات المميزة الذين يتوقدون همة وطموحا لتطوير غرفة الشرقية والقطاع الخاص، وهو مايتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030

وعبر المانع عن فخره واعتزازه بسير العمل في انتخابات غرفة الشرقية، والجهود المبذولة من فريق العمل بالوزارة.

وقدم المانع في ختام حديثه شكره لإمارة المنطقة الشرقية وشرطة المنطقة وإدارة المرور على تعاونهم البناء في إنجاح هذا الحدث الهام.