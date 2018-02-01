ولي العهد يودع ملك البحرين ونظيرة الكويتي ودبي لدى مغادرتهم الرياض

واس(صدى):

غادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرياض اليوم بعد حضورهم الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالقرية السعودية للإبل بالصياهد الجنوبية للدهناء.

وكان في وداعهم بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وعدد من المسؤولين .