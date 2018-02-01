سائق ليموزين باكستاني يعيد 100 ألف ريال لمواطن

نورة الشهري (صدى):

أرجع وافد باكستاني يدعى سليم رشيد، مبلغ قيمته 100 ألف لمواطن كان قد نسيها معه في مركبته، في تصرف أخلاقي يعكس أمانة الأول.

وكان مواطن من عنيزة، قد ذهب للرياض لشراء سيارة وهناك استقل ليموزين مع وافد باكستاني وتوجه صوب المعارض فوضع المبلغ الذي كان بظرف من فئة ٥٠٠ ريال في الباب الأيمن بالمقعد وعند وصوله هناك نزل ونسي المبلغ.

وتعرض المواطن لحالة صعبة خشيًا سرقة المبلغ، لاسيما وأنه لا يعرف رقم الباكستاني ولا هاتفه وكان في وضع لا يحسد عليه.