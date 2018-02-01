سائق ليموزين باكستاني يعيد 100 ألف ريال لمواطن
أرجع وافد باكستاني يدعى سليم رشيد، مبلغ قيمته 100 ألف لمواطن كان قد نسيها معه في مركبته، في تصرف أخلاقي يعكس أمانة الأول.
وكان مواطن من عنيزة، قد ذهب للرياض لشراء سيارة وهناك استقل ليموزين مع وافد باكستاني وتوجه صوب المعارض فوضع المبلغ الذي كان بظرف من فئة ٥٠٠ ريال في الباب الأيمن بالمقعد وعند وصوله هناك نزل ونسي المبلغ.
وتعرض المواطن لحالة صعبة خشيًا سرقة المبلغ، لاسيما وأنه لا يعرف رقم الباكستاني ولا هاتفه وكان في وضع لا يحسد عليه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42131 ] نشر منذ 2 ساعتين
بارك الله فيه وجزاه خير الجزى ، وكثر من الأمناء امثاله ,, آمين ,,
ابوعبيد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
امانة المسلم . لاغرابه .
براغى[ عدد التعليقات: 515 ] نشر منذ 1 ساعة
بارك الله فيه وجعله فى ميزان حسناته..عبرة ودرس للاغبياء والعنصريين الذين يعممون كل الصفات السيءة على الوافدين وغيرهم من ابناء الشعوب الاخرى….ان اكرمكم عندالله اتقاكم….
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2635 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاه الله خير ..لانه في بلد الأمن و الآمان ..
الحمدلله يارب ديمها نعمه علينا واكفينا شر الحاسدين الفاسدين 🇸🇦💋