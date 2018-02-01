  • الخميس 1

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. سائق ليموزين باكستاني يعيد 100 ألف ريال لمواطن

سائق ليموزين باكستاني يعيد 100 ألف ريال لمواطن

سائق ليموزين باكستاني يعيد 100 ألف ريال لمواطن
نورة الشهري (صدى):

أرجع وافد باكستاني يدعى سليم رشيد، مبلغ قيمته 100 ألف لمواطن كان قد نسيها معه في مركبته، في تصرف أخلاقي يعكس أمانة الأول.

وكان مواطن من عنيزة، قد ذهب للرياض لشراء سيارة وهناك استقل ليموزين مع وافد باكستاني وتوجه صوب المعارض فوضع المبلغ الذي كان بظرف من فئة ٥٠٠ ريال في الباب الأيمن بالمقعد وعند وصوله هناك نزل ونسي المبلغ.

وتعرض المواطن لحالة صعبة خشيًا سرقة المبلغ، لاسيما وأنه لا يعرف رقم الباكستاني ولا هاتفه وكان في وضع لا يحسد عليه.

 


الوسوم:, ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 42131 ] نشر منذ 2 ساعتين

بارك الله فيه وجزاه خير الجزى ، وكثر من الأمناء امثاله ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة

امانة المسلم . لاغرابه .

[ عدد التعليقات: 515 ] نشر منذ 1 ساعة

بارك الله فيه وجعله فى ميزان حسناته..عبرة ودرس للاغبياء والعنصريين الذين يعممون كل الصفات السيءة على الوافدين وغيرهم من ابناء الشعوب الاخرى….ان اكرمكم عندالله اتقاكم….

[ عدد التعليقات: 2635 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاه الله خير ..لانه في بلد الأمن و الآمان ..
الحمدلله يارب ديمها نعمه علينا واكفينا شر الحاسدين الفاسدين 🇸🇦💋

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *