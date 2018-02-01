هيئة الرياضة تعلن بوابات دخول العائلات مباراة اعتزال فؤاد أنور

طلال الغامدي(صدى):

حفزت الهيئة العامة للرياضة مُحبي وعُشاق كرة القدم في المملكة، من أجل حضور مهرجان اعتزال الأسطورة فؤاد أنور المُقرر إقامته، يوم غدٍ الجمعة، أمام النادي الأهلي المصري بطريقتها الخاصة.

ويُقام مهرجان اعتزال قائد المنتخب السعودي السابق فؤاد أنور بين نادي الشباب (بمشاركة نجوم المملكة) والنادي الأهلي المصري، بدعم من الهيئة العامة للرياضة، وسيكون الحضور مجانًا بملعب الأمير فيصل بن فهد.

وكشفت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، عن البوابات المخصصة لدخول العائلات لملعب مباراة اعتزال فؤاد أنور والنادي الأهلي المصري، وستدخل العائلات من البوابات 5، 6، 28، 43.