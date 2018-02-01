وزير النقل يفتتح الحركة جزئياً بجسر أبو حدرية – الخفجي ويوجه بفتح جسر الأحساء

واس(صدى):

افتتح معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي اليوم, الحركة جزئياً على الجسر الواقع على طريق أبو حدرية – الخفجي عند المدخل الجنوبي للمحافظة، بحضور محافظها الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع، والمشرف العام على مكتب معالي وزير النقل سعد بن إبراهيم العنقري ومدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس أحمد بن علي الغامدي.

وعقب الافتتاح، وجّه معالي وزير النقل بسرعة استكمال ما تبقى من الطريق ومتابعة الجهات المعنية لترحيل العوائق المتعلقة بالجسر الذي سيسهم في تنظيم الحركة المرورية للقادمين من محافظة الخفجي والمتجهين إليها، مع رفع مستوى السلامة المرورية على الطريق، كما سيؤدي إلى استمرارية الحركة المرورية على طريق ” أبو حدرية ” الرئيس عند تقاطعه مع الطريق المؤدي إلى المعهد التقني في الجهة الشرقية، بالإضافة إلى الطريق المؤدي إلى هجرة أبرق الكبريت في الجهة الغربية من المحافظة.

وأثناء تفقّد سير العمل في مشروع إصلاح طريق حفر الباطن – النعيرية بطول يتجاوز 655 كم، أحد أبرز المشاريع الحيوية في المنطقة، شدّد العامودي على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال في المشروع خلال عشرة أشهر.

وشملت جولة معالي الدكتور العامودي طريق الدمام – أبوحدرية، ومشروع إصلاح وتوسعة طريق أبوحدرية – الخفجي لثلاثة مسارات بطول يتجاوز 39 كم لكل إتجاه، والوقوف على الأعمال الجاري تنفيذها في مشروع تقاطعات على مداخل محافظة الخفجي مروراً بطريق أبرق الكبريت وتفقد طريق النعيرية – الصرار، ووجه بإيجاد الحلول أمام تعثّر المقاول، مع التأكيد على سير العمل بما يتناسب مع أهمية الطريق.

من جانب آخر وجّه معالي وزير النقل، خلال جولته، بفتح حركة السير على الطريق المؤدي إلى منتزه الملك عبدالله، وذلك بعد إنهاء الأعمال التكميلية في الضلع الجنوبي والشرقي والشمالي للطريق الدائري بمحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية.

ويعدّ الطريق، والجسر الملحق به، منفذاً حيوياً ما بين طريق الملك عبدالله والطريق الدائري بالأحساء، يخدم القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مدينة الهفوف، وسيسهم في فكّ الاختناقات المرورية حيث سييسّر حركة قاصدي الأحياء الجنوبية من مدينة الهفوف القادمين من الرياض بدون دخول المدينة، كما سيسهّل الجسر الذي تمّ الانتهاء منه الدوران للخلف للمركبات القادمة من المطار إلى الرياض.

ونوّه معالي وزير النقل خلال زيارته لعدد من مشاريع الطرق في المنطقة , بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – القاضية بتوفير الخدمة للمواطن، وعدم التخاذل من قبل منسوبي الوزارة أو مقاوليها تجاه الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مشدّداً على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بمواجهة أي خلل أو تقصير في تنفيذ مشاريعها.