مصر ترحب بإدراج أمريكا لـ ” حسم ولواء الثورة ” بقائمة الإرهاب

القاهرة(صدى):

رحب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بقرار الولايات المتحدة إدراج تنظيمي حسم ولواء الثورة الإخوانيين الإرهابيين، على القائمة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية، معتبرًا تلك الخطوة بمثابة تطور إيجابي في إدراك شركاء مصر الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، لخطورة تنظيم الإخوان الإرهابي والجماعات والتنظيمات المنبثقة عنه على أمن واستقرار مصر وشعبها.

وأضاف ” أبو زيد ” ، أن القرار الأمريكي يعد ترجمة عملية للتضامن مع مصر ضد الإرهاب، وتقديراً لما تواجهه من محاولات خسيسة تستهدف إعاقة مسارها التنموى وانطلاقها الاقتصادي، وهو الأمر الذي عبر عنه المسئولون الأمريكيون على أعلى المستويات خلال الفترة الأخيرة، ويمثل خطوة هامة إلى الأمام على مسار تبنى المجتمع الدولي لإستراتيجية شاملة وفعالة في القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره.