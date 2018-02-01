سلطان بن سحيم: السلطات القطرية تضيق حركة الشرفاء

طلال الضوي(صدى):

أكد رئيس المعارضة القطرية سلطان سحيم آل الثاني، مساء اليوم الخميس، أن السلطات تقوم بالتضيق علي الشرفاء.

وقال بن سحيم في تغريدة له عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” الكثير مِن شرفاء قطر في الداخل تم التضيق عليهم ولم يستطيعوا ان يبينوا موقفهم مما يحدث وهم لايقلون مروءة وشجاعة عمن صدعوا بالحق من الخارج ونسأل الله ان يجمع شملنا على العز والحق ” .

وأضاف بن سحيم، أن تنظيم الحمدين لم يرضه أن تتبنى مصر المصالحة الفلسيطينية، وتوافق عليها حماس وجميع الفصائل والأطراف، فهم يريدون دائمًا أن يلعبوا دورًا أكبر من حجمهم .