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قائمة النجوم المشاركين في مهرجان اعتزال فؤاد أنور

قائمة النجوم المشاركين في مهرجان اعتزال فؤاد أنور
طلال الغامدي(صدى):

أعلن نادي الشباب عن قائمة النجوم المشاركين في مهرجان اعتزال أسطورة كرة القدم فؤاد أنور ، مع النادي الأهلي المصري ، يوم غد الجمعة .

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، عن قائمة المشاركين من الفريق ، وهم : ناصر الشمراني ، تركي العمار، جمال بالعمري ، حسن معاذ ، محمد بن يطو ، سعود كريري ، فاروق بن مصطفى ، وأحمد عطيف ، ومن النادي الأهلي تيسير الجاسم ، منصور الحربي ، ياسر المسيليم ومعتز هوساوي .

فيما يشارك من صفوف الهلال كل من ؛ أسامة هوساوي ، ياسر الشهراني ، محمد البريك ، عمر خريبين ، سلمان الفرج ، ياسر القحطاني ، محمد الشلهوب ، وعبدالله الزوري ، بينما ينضم من النصر كل من عمر هوساوي ، محمد السهلاوي ، إبراهيم غالب ، ووليد عبد الله .

ويشارك من الاتحاد ، الرباعي محمد نور، محمود عبد المنعم كهربا، أحمد العكايشي وعساف القرني، ومن نادي التعاون عبد المجيد السواط وعصام الحضري، ليشارك اللاعب إسماعيل بانغورا من الرائد ، وعبد الله الجوعي من الباطن ، بالإضافة إلى حمد الكويكبي من الاتفاق ، ونايف هزازي ممثلًا عن القادسية .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 32 دقيقة

تدري ليه يشاركون يا zezu لانهم ناج على راسك يا فقراوي وكمان الهلال مبيض وجهك برا مو زي فريقك الخايس يا خايس

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