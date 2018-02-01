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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالصور.. ضبط 227 مخالفًا في مكة

بالصور.. ضبط 227 مخالفًا في مكة
نايف السالم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، من ضبط 227 مخالفًا، قبل فجر اليوم الخميس، بعد حملة أمنية نفذتها، بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

وانطلقت الحملة الأمنية، بعد الساعة الواحدة، في الساعات الأولى من اليوم، لتتبع المخالفين لنظام الإقامة والعمل.

شملت حملة ” وطن بلا مخالف ” عددًا من الأحياء، وأطاحت بـ 227 مخالفًا من جنسيات مختلفة، بينهم نساء وأطفال، وأشخاص مطلوبون في قضايا جنائية.

 

 

 


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