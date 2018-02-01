مصر: ضبط 490 بندقية خرطوش مهربة عبر ” بحر الرمال “

القاهرة(صدى):

تمكنت قوات حرس الحدود المصرية، من ضبط سيارة دفع رباعي محملة بـ 490 بندقية خرطوش بمنطقة بحر الرمال الأعظم في جنوبي غرب البلاد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي أنه ” على مواصلة قوات حرس الحدود جهودها في القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري ” .

وعادة ما تستخدم عربات الدفع الرباعي المهربة في تنفيذ عمليات إرهابية، ارتفعت وتيرتها في مصر مؤخرا، فيما لم يوضح المتحدث العسكري ماهية البضائع المهربة.