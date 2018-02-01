سياحة الباحة تدعو الافراد والشركات للترشح لجوائز التميز السياحي

احمد الزهراني (صدى):

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الجهات الراغبة في الترشح لجوائز التميز السياحي السعودي التقدم بترشيحاتها للحصول على إحدى هذه الجوائز في فروعها المختلفة ويستمر التقديم على الجائزة حتى 15 فبراير 2018.

واوضح مدير عام الهيئة بمنطقة الباحة زاهر محمد الشهري ان الجوائز تهدف إلى تعزيز مفهوم التنافسية لتحفيز عملية التطوير والتحديث في القطاع السياحي والارتقاء بالخدمات السياحية في كافة مناطق المملكة وضمان تقديم خدمات سياحية متميزة ونشر الوعي بثقافة التميز في الخدمات والمنتجات المقدمة للسياح وتبادل النجاح والخبرات ونشر أفضل الممارسات لضمان الاستثمار الأمثل لإدارة الأعمال والنشاطات السياحية ودعى الشهري الافراد والشركات في المجال السياحي الى المشاركة والتقديم وأنه سيتم اختيار الفائزين من المنشآت والأفراد بناء على معايير تتم إدارتها من خلال خبراء متخصصين في مجال السياحة والضيافة وصناعتها بشكل عام .

ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 19988 او زيارة الموقع http://www.sauditourismawards.sa .