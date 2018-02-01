القحطاني: التعاون بين مسك واتحاد البرمجة يحقق طموحاتنا

حمود العنزي (صدى):

أعرب مستشار الديوان الملكي سعود القحطاني ، عن سعادته بانضمامه منذ عامين لمجلس إدارة ” مسك الخيرية ” ، لافتًا إلى أهمية توقيع اتفاقية تعاون معها لتحقيق أهداف المملكة .

وقال ” القحطاني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” تشرفت قبل عامين بالإنضمام لمجلس إدارة مسك الخيرية ، واليوم نسعد في الإتحاد السعودي للسايبر والبرمجة بتوقيع إتفاقية تعاون استراتيجية مع مسك ستجعلنا نقطع شوطًا طويلًا في طموحنا ” .

وتوجه مستشار الديوان الملكي بالشكر لبدر العساكر الأمين العام لمسك ، لافتًا إلى تقديره الكبير لكافة منسوبي مسك الكرام .