مستشفى قوى الأمن بالدمام يعلن عن 27 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عن توفر 27 وظيفة صحية شاغرة، على برنامج التشغيل الذاتي، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأشار المستشفى، إلى أن التقديم متاح، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم حتى 15 فبراير الجاري.

وأبرز المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق الأدلة والبحوث.

– مشرف تعليم التمريض وتنمية الموظفين.

– مشرف التمريض الداخلي.

– منسق جودة التمريض.

– ممرض ثان مسجل (عدد 5 وظائف).

– ممرض أول مسجل (عدد 14 وظيفة).

– مسؤول التمريض (عدد 3 وظائف).

– ممرض إدارة الجروح.

ولفت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــــــا .