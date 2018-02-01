أمانة الشرقية تغلق نفق تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الخليفة عثمان بالدمام

واس(صدى):

كشف مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، عن عزم أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع المرور بإغلاق نفق تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الخليفة عثمان بن عفان بالدمام، وذلك لإجراء أعمال الكشط، غداً .

وقال: إنه سيتم إغلاق الجزء السفلي من النفق باتجاه الغرب ” المطار ” مع استمرار الحركة المرورية في الجزء السفلي من النفق باتجاه الشرق (الخبر) والجزء العلوي بجميع الاتجاهات.

وأهاب بقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية المعلن عنها في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، وذلك منعاً للوقوع في الزحام وذلك لسلامتهم، واختيار طرق بديلة أخرى خلال فترة أعمال الصيانة.