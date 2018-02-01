رياح مثيرة للأتربة في بعض مناطق المملكة غدًا

نايف السالم(صدى):

قالت هيئة الأرصاد العامة وحماية البيئة، إن هناك رياح نشطة سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها الى منطقة نجران غدًا الجمعة.

وأضافت الهيئة أن هذه الحالة الجوية ستكون كذلك على الاجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة . وسماء غائمة جزئياً الى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تشمل الاجزاء الساحلية منها تمتد الى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.