التعليم والاستثمار يستقطبان المبتعثين بالشركات الأجنبية

حمود العنزي(صدى):

تنظم وكالة وزارة التعليم لشؤون البعثات بالتعاون مع الھيئة العامة للاستثمار ورشة عمل تستھدف تعزيز الشراكات مع الشركات الأجنبية في المملكة، لبحث مجالات التعاون في استقطاب المبتعثين للتدريب أو التوظيف، وذلك يوم الاثنين المقبل، في مقر الھيئة العامة للاستثمار في الرياض.

وأوضح وكيل وزارة التعليم للبعثات والمشرف العام على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، أن الورشة ستتضمن عرضًا عن الھيئة العامة للاستثمار، ومجالات التعاون بين الهيئة ووزارة التعليم في تعزيز دور الشركات الأجنبية بالمملكة في استقطاب المبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، علاوة على عرض عن الشراكات ومنصة سفير للخريجين بنسختھا الإنجليزية، والتدريب.

وأفاد الدكتور جاسر الحربش بأن هذه الورشة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة التعليم ممثلة في وكالة الابتعاث بدعم مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي من الكفاءات الوطنية المتعلمة من خلال تأهيلهم للاندماج في سوق العمل بالمملكة، إلى جانب الاستفادة من تخصصاتهم العلمية التي درسوها في أرقى جامعات العالم في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على توظيف أبناء وبنات الوطن بوصفهم العنصر الأساس في التنمية الوطنية.