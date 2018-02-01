بالصور.. بدء تطبيق البرنامج التدريبي للتعليم المبكر بالرياض

الرياض(صدى):

بدأت الإدارة العامة لرياض الأطفال يوم أمس الأربعاء تطبيق برنامجها التدريبي للتعلم المبكر للمعايير النمائية ، ليستمر على مدى ثمان فترات ، يستهدف خلالها 160 مشرفة ومعلمة وقائدة معلمة رياض الأطفال بالعاصمة الرياض .

ويعقد البرنامج بمركز تدريب معلمات رياض الأطفال بحي السفارات ، لتدريب منسوبات الروضات من مشرفات ومعلمات وقائدات رياض الأطفال بتعليم الرياض ، حيث خصصت رابطًا إلكترونيًا لتفاصيل البرنامج من خلال الدخول إلى ‏اضغط هنــــــــــا.

ومن جانبها ، أشارت حصة بنت عبدالعزيز الفارس مديرة إدارة رياض الأطفال بالرياض ، إلى أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في تجويد مرحلة الطفولة المبكرة ، فضلًا عن جهود وزارة التعليم الكبيرة لتطوير مرحلتي الحضانة ورياض الأطفال ؛ للارتقاء بجودتهما ، خاصةً بعد صدور قرار المقام السامي رقم ١٥٢ القاضي بإختصاص وزارة التعليم بالترخيص والإشراف على مرحلة الطفولة المبكرة من سن شهر الى ست سنوات .

وأوضحت مديرة إدارة رياض الأطفال بالرياض ، إن وزارة التعليم ممثلة بالادارة العامة لرياض الأطفال تعاونت بالشراكة مع شركة تطوير للخدمات التعليمية على بناء المعايير النمائية ، وبالتنسيق مع الجمعية الوطنية الأمريكية NAEYC ، لتكوين أول معايير نمائية للطفولة المبكرة على مستوى المملكة ودول الخليج والعالم العربي .

ولفتت ” الفارس ” إلى أن الدراسات والبحوث أظهرت أهمية الاهتمام بتعلم الطفولة المبكرة في نجاح الأطفال في حياتهم العملية والأكاديمية والمستقبلية ، وبناء شخصية الطفل بتوجيه ممارسات المعلمات والوالدين ومقدمي الرعاية للأطفال كي تكون ملائمة لخصائص الأطفال .

وأضافت إنه بعد الانتهاء من التدريب ستكون الإدارة قد دربت 160 مشرفة وقائدة ومعلمة رياض أطفال من معظم المكاتب والروضات في العاصمة ، منوهة إلى أنّ هذا البرنامج من خصوصية مرحلة الطفولة المبكرة التي تتميز بها عن مراحل التعليم الأخرى .

وكانت الإدارة قد أطلقت مشروع ” تطوير ” حوالي 68 برنامجًا تدريبيًا في 46 منطقة تعليمية ، بهدف تطبيق معايير التعليم المبكر النمائية لمرحلة رياض الأطفال من سن 3 إلى 6 أعوام .