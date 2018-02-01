وظائف شاغرة في بوبا للتأمين

فاطمة المالكي(صدى):

اطلقت شركة “ بوبا العربية ” للتأمين الصحي، وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مسؤول المبيعات عبر الهاتف، مسؤول أول- المبيعات الميدانية، مسؤول أول- المبيعات الميدانية، موظف مبيعات الشركة، موظف مبيعات الشركةو موظف مبيعات الشركة.

وقالت الشركة، إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف اضغط هنـــــــــــا ، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 فبراير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أبريل 2018م.