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وظائف شاغرة في بوبا للتأمين

وظائف شاغرة في بوبا للتأمين
فاطمة المالكي(صدى):

اطلقت شركة “ بوبا العربية ” للتأمين الصحي، وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مسؤول المبيعات عبر الهاتف، مسؤول أول- المبيعات الميدانية، مسؤول أول- المبيعات الميدانية، موظف مبيعات الشركة، موظف مبيعات الشركةو موظف مبيعات الشركة.

وقالت الشركة، إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف اضغط هنـــــــــــا ، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 فبراير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أبريل 2018م.

 

 


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