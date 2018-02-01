” تعليم الأفلاج ” : 1200 جولة ميدانية منها 600 زيارة قيمة مضافة خلال الفصل الأول

الرياض(صدى):

أعلنت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، تنفيذ أكثر من 1200 جولة ميدانية على 63 مدرسة منها 600جولة قيمة مضافة، خلال الفصل الدراسي الأول لهذا العام.

وأوضح مدير الإشراف التربوي بتعليم الأفلاج، تركي الشنار، أن الإشراف التربوي للجولات الميدانية كانت على كافة مدراس المحافظة، وشملت الجولات الذي نفذها 19 مشرف تربوي، فضلا عن حوالي 600 جولة زيارات إشرافية ” فنية ” ومثلها جولة قيمة مضافة.

وأشار ” الشنار ” ، إلى أن جولات القيمة المضافة هي زيارات التغذية الراجعة للزيارات الفنية ، متابعًا أن هناك تقريرا أسبوعيا يتم خلاله تدوين الملاحظات ومعالجها على الفور، كما يتم رصد الجوانب الإيجابية وتعزيزها.