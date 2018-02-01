بالفيديو.. اشتباكات بين الحرس الثوري والمتظاهرين بإيران

طهران(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاشتباكات بين قوات الحرس الثوري الإيراني والمتظاهرين في مدينة الأحواز.

وقفت الثورة الإيرانية صامدة، واصلت احتجاجها في مدن عديدة بإيران ، وسط هتافات سقوط ” خامنئي “ ، دون التقيد والخوف من حملة الاعتقالات العشوائية من قبل نظام ” الملالي “ .