بالفيديو.. اشتباكات بين الحرس الثوري والمتظاهرين بإيران
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاشتباكات بين قوات الحرس الثوري الإيراني والمتظاهرين في مدينة الأحواز.
وقفت الثورة الإيرانية صامدة، واصلت احتجاجها في مدن عديدة بإيران ، وسط هتافات سقوط ” خامنئي “ ، دون التقيد والخوف من حملة الاعتقالات العشوائية من قبل نظام ” الملالي “ .
🔴#عاجل_همسايه |
بعد دعوات لاستمرار #انتفاضة_الشعب_الإيراني .. اشتباكات بين قوات #الحرس_الثوري_الإيراني والمتظاهرين في #الأحواز. #همسايه #قیام_بهمن۹۶ #قيام_بهمن #الأحواز_تنتفض #مظاهرات_إيران #تظاهرات_سراسرى #قيام_سرايرى pic.twitter.com/6NxkhFIIxI
— همسايه (@Hmsayh) ١ فبراير، ٢٠١٨
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