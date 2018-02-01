غدًا.. افتتاح أطول مسار انزلاقي في العالم بالإمارات

أبوظبي(صدى):

تفتتح دولة الإمارات العربية، غدًا الجمعة، أطول مسار انزلاقي في العالم (زيبلاين)، لينطلق الباحثون عن الإثارة بسرعات تصل إلى 150 كيلومترا في الساعة إلى أعلى قمة جبلية في البلاد.

وقالت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إن المسار البالغ طوله 2.8 كيلومتر، أي ما يعادل طول 28 ملعبا لكرة القدم، سجل هذا الأسبوع رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ويستطيع المسار الانزلاقي، الذي يبدأ على ارتفاع 1680مترا عن مستوى سطح البحر فوق قمة جبل جيس، استيعاب 100 ألف شخص سنويا، وينبغي ألا يقل طول المشاركين عن 1.22 متر، وألا يزيد وزنهم عن 150 كيلوغراما.