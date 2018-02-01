بالفيديو.. ممثلي المملكة بـ ” سباق الأبطال ” : نعدكم بتمثيل مشرف في سباق الغد

نواف السالم(صدى):

قدم يزيد الراجحي وأحمد بن خنين ممثلي المملكة في سباق الأبطال، الشكر لاتحاد الكرة بالمملكة، على اهتمامها بالرياضيات واستضافة المملكة للكرنفال المهم للسباق، والذي يعد حدث عالمي.

ووعد يزيد الراجحي، بتمثيل مشرف في سباق الغد، مشيرًا إلى أن ” المنافسة سوف تكون قوية وصعبة، لكن سوف نعمل كل ما وبسعنا، وهدفنا تحقيق نتائج إيجابية ونحصل على مركز مشرف ” .

وأضاف ” أحمد بن خنين، أن سباق الأبطال في المملكة كان أمنية، وإن شاء الله نبيض الوجه ونحقق الفوز، خاصة أن السباق يضم الكثير من أبطال العالم ” .

وسينطلق سباق الأبطال على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة، وذلك بإشراف مباشر من الاتحاد للسيارات والدراجات النارية.