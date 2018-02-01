ضاحي خلفان: ارتفاع أسعار بضائع الدوحة بعد خروجها من مجلس التعاون
أعرب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان تميم ، عن استيائه من وضع قطر في تدعيم التنظيمات الإرهابية بالمنطقة العربية مما أدى لتراجع اقتصادها ، لافتًا إلى ارتفاع أسعار البضائع في الدوحة بصورة كبيرة بعد خروجها من مجلس التعاون الخليجي .
وأشار ” خلفان ” إلى تدهور الوضع القطري عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” تضاعفت أسعار البضائع في الدوحة من حيث التكلفة إلى أربع مرات عن ما كانت عليه قبل خروج قطر من منظومة التضامن لمجلس التعاون الخليجي..سترتفع عما قريب إلى ستة اضعاف ” .
واستطرد في تغريدة أخرى له ” متى يستيقظ الضمير العربي في قطر الحمدين ؟ .. متى تستيقظ قطر من سباتها العميق في أحضان داعش .. أهالي قطر…..تأذينا من ها السياسة المعوجة لبلادنا….الله يعينكم ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8242 ] نشر منذ 3 ساعات
اهم شيء حليب الحمير لحكومة الحمدين اخوان شريفة يشبعو منه
abdul[ عدد التعليقات: 887 ] نشر منذ 3 ساعات
ما حد ضاعف اكاذيبه ٦ مرات غير خرفان دبي. والا قطر – رغم انفه – لم تخرج من المجلس التعاون الخليجي ، بل وحضرت مؤتمر القمة الذي عقد في الكويت قبل شهر، في ديسمبر ٢٠١٧
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7868 ] نشر منذ 56 دقيقة
لاحــــــول ولا قــــــوة إلا بالله .الله ألمِســـــــــــــــــعان .