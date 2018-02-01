” الهند ” تعتزم القضاء على استخدام العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية

نيودلهي(صدى):

أكدت وزارة المالية الهندية،اليوم الخميس، أن الحكومة تريد القضاء على أي استخدامات للعملات الرقمية في أنشطة مخالفة للقانون.

وأوضح وزير المالية الهندي، أرون جيتلي، أن الحكومة لا تعتبر العملات الرقمية أصلا قانونيا أو عملة تقليدية وسوف تتخذ إجراءات لحظر استخدامها في أنشطة غير قانونية.

وشدد ” جيتلي ” ، على اهتمام الهند بالاستخدامات المحتملة لتكنولوجيا ” بلوك شين ” – التي تتم تداولات العملات الرقمية عن طريقها- وسوف تستكشف استخدامها في الاقتصاد الرقمي.

وهبطت ” بتكوين ” اليوم بنسبة 7.3% إلى 9.4 ألف دولار على منصة ” كوين ماركت كاب ” .