شاهد.. وصول الوليد بن طلال إلى ” المملكة القابضة ” لممارسة عمله

عادل الحربي(صدى):

وصل الأمير الوليد بن طلال، إلى شركة المملكة القابضة، لممارسة مهام عمله عقب الإفراج عنه.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الموظفين التابعين للشركة، التي يترأسها ” بن طلال ” ، يصطفون على مدخل الشركة، ويصفقون بحرارة وفرحة بعد وصول موكب رسمي للأمير السعودي.

وبدأ الأمير الوليد بن طلال، ممارسة حياته وأنشطته الطبيعية، في ثاني أيامه بعد إخلاء سبيله.