شاهد.. وصول الوليد بن طلال إلى ” المملكة القابضة ” لممارسة عمله
وصل الأمير الوليد بن طلال، إلى شركة المملكة القابضة، لممارسة مهام عمله عقب الإفراج عنه.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الموظفين التابعين للشركة، التي يترأسها ” بن طلال ” ، يصطفون على مدخل الشركة، ويصفقون بحرارة وفرحة بعد وصول موكب رسمي للأمير السعودي.
وبدأ الأمير الوليد بن طلال، ممارسة حياته وأنشطته الطبيعية، في ثاني أيامه بعد إخلاء سبيله.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8242 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله على السلامة
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24072 ] نشر منذ 3 ساعات
زين
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2635 ] نشر منذ 3 ساعات
بالتوفيق☺️