” القحطاني ” لـ تنظيم الحمدين: لقد فقد الجميع الأمل بكم بسبب كذبكم

طلال الضوي(صدى):

وجه سعود القحطاني، مستشار بالديوان الملكي، والمشرف على مركز الدراسات والشئون الإعلامية، رسالة لوزير خارجية قطر، قائلاً: ” لقد فقد الجميع الأمل بكم بسبب كذبكم، مافائدة المحادثات مع من يكذب عليك بوجهك.. وأنت متأكد أنه كاذب.. كل تجارب الدول معكم تقول أن أجندتكم هدم الاستقرار وحواركم شعاره الكذب والمراوغة..لإثبات حسن نيتكم لا أقل من بيان بقبولكم للشروط واعتذاركم الكامل وتعهدكم بالصدق ” .

وتابع ” القحطاني ” ، عبر حسابه على ” تويتر ” ، ” من ناحيتنا مقيمين وعلى ماء ومقاطعتنا لكم لألف سنة لا تضرنا.. أما أنتم فالصراخ على قدر الألم.. توكم ماشفتوا شي ” .