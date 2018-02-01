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بالفيديو.. ولي عهد دبي يلقى شعر في خادم الحرمين

بالفيديو.. ولي عهد دبي يلقى شعر في خادم الحرمين
دبي(صدى):

تداول مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، فيديو لـ ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهو يلقي أبيات شعر يمدح فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، و شعب المملكة.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي حاز على إعجاب العديد من النشطاء، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهو يلقي أبيات شعر يمدح فيها خادم الحرمين الشريفين و شعب المملكة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8242 ] نشر منذ 3 ساعات

كفو والله يا عيال زايد الكرام

[ عدد التعليقات: 1423 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماهي بغريبة على عيال زايد
حفظهم الله وحفظ بلادنا الامارات وشعبها الشقيق

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