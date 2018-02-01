23 شركة جديدة في قطاع خدمة المعتمرين

علي القحطاني (صدى):

حصلت 23 شركة جديدة على الترخيص من قبل جهات الاختصاص، مما يؤهلها للعمل في قطاع خدمة المعتمرين، لتضاف إلى نحو 50 شركة عاملة.

وأعربت اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عن توقعاتها بارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة، مبينة أن الخطوة كسرت الجمود، وفتحت آفاقاً جديدة للعمل بما يتسق مع رؤية المملكة 2030.

وكشفت اللجنة عن وجود توجه لتطوير عمل وآليات اللجنة لتواكب العدد الكبير من الشركات المتوقع دخولها تحت مظلة اللجنة التي تعتبر المظلة الثابتة لقطاعي الحج والعمرة، وتحتاج إلى دعم من الشركات، مع التركيز على خدمة العمل في العمرة لتجاوز المخالفات التي حسب على الشركات.