الأرض تشهد سقوط كرة نارية غريبة على سطحها

ليما(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لكرة نارية غامضة رصدها سكان المنطقة فوق بيرو ، يوم 27 يناير الموافق السبت الماضي ، والتي اتضح أنها جزء من قمر اصطناعي قديم سقط على الأرض .

ووفقًا لوسائل إعلامية، فقد كشفت تقارير إن القوات الجوية سارعت بالتحري عن مصدر النيران ، فور رصد الجسم الكروي من قبل السكان المحليين، بالقرب من منطقة يونو بمحاذاة الحدود البوليفية .

ومن جانبه، قال القائد بيدرو بالزا من مركز FAP ، إنه وفقًا للتحليل المبدئي ، فقد يكون الجسم خزان وقود قمر اصطناعي قديم متوقف عن العمل، وهو معروف عادة باسم ” الخردة الفضائية ” ، ولا يعرف المسؤولون من يملك هذا القمر الصناعي .

