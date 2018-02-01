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الأرض تشهد سقوط كرة نارية غريبة على سطحها

الأرض تشهد سقوط كرة نارية غريبة على سطحها
ليما(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لكرة نارية غامضة رصدها سكان المنطقة فوق بيرو ، يوم 27 يناير الموافق السبت الماضي ، والتي اتضح أنها جزء من قمر اصطناعي قديم سقط على الأرض .

ووفقًا لوسائل إعلامية، فقد كشفت تقارير إن القوات الجوية سارعت بالتحري عن مصدر النيران ، فور رصد الجسم الكروي من قبل السكان المحليين، بالقرب من منطقة يونو بمحاذاة الحدود البوليفية .

ومن جانبه، قال القائد بيدرو بالزا من مركز FAP ، إنه وفقًا للتحليل المبدئي ، فقد يكون الجسم خزان وقود قمر اصطناعي قديم متوقف عن العمل، وهو معروف عادة باسم ” الخردة الفضائية ” ، ولا يعرف المسؤولون من يملك هذا القمر الصناعي .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8242 ] نشر منذ 3 ساعات

خير ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 42131 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يكفينا شركم وشر صناعاتكم وشر من به شر ,, آمين ,,

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