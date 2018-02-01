وزير النقل يتفقد مطارات الدمام ويقف على قرية الشحن

حمود العنزي (صدى):

تفقد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم الخميس، شركة مطارات الدمام (داكو) وهي الأولى منذ توليه رئاسة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، برفقة رئيس المجلس المهندس عبدالله بن محمد الزامل والرئيس التنفيذي للشركة تركي بن عبدالله الجعويني.

وقد استهلّ الدكتور العامودي زيارته بجولة على صالات المسافرين ومرافقها، تعرّف خلالها على الإجراءات التطويرية التي قامت بها الشركة منذ خصخصة المطار في يوليو الماضي، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة في جميع مرافق المطار، امتداداً لتوجهات المملكة الرامية إلى تطوير صناعة النقل الجوي كأحد المكونات الرئيسة لرؤية 2030.

ووقف الوزير على منطقة الشحن السريع بقرية الشحن التي تعدّ من أبرز مشاريع (داكو)، التي جاء إنشاؤها نتيجة لزيادة الطلب على عمليات تشغيل الشحن الجوي في المطار، وداعماً لحركة التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة وبلدان العالم، لتعزيز مكانة المملكة كمنصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث.

وفي ختام جولته، حثّ العامودي القائمين على شركة مطارات الدمام على متابعة تنفيذ المشاريع الطموحة القائمة في الصالات وفي قرية الشحن، مثمناً جهود قيادات الشركة وجميع منسوبيها، وخصوصاً كوادرها الوطنية، لخلق تجربة أفضل للمسافرين من خلال تطوير وتسهيل إجراءات السفر وتوفير بيئة مريحة للمسافرين.