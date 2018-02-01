سعود القحطاني: بن فطيس يمثل شرفاء قطر رغمًا عن أنف تنظيم الحمدين

حمود العنزي(صدى):

علق سعود القحطاني مستشار بالديوان المكلي، على زيارة الشاعر المعارض القطري محمد بن فطيس لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، قائلًا: بالترند اللي اتعمل عن بن فطيس دا شاعر قطري معارض للتنظيم حضر مهرجان الإبل بتاع المملكة عشان يعبر عن دعمه للمملكة.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : الترند ” بن فطيس يمثل شرفاء قطر ” العزيزة الآن رغمًا عن أنف تنظيم الحمدين، شعب قطر الغالي منا ونحن منه، ومن غاب بالجسد فهو معنا بالروح. وكان تمثيل الشعب القطري على أرفع مستوى بمن حضر من ال ثاني الكرام ووجهاء وأعيان وشاعر قطر الأول محمد بن فطيس.