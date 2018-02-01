اسكتشات رسمية تكشف وجه هيونداي سانتافي الجديد تماماً

متابعات(صدى):

كشفت هيونداي عن اثنين من الاسكتشات الرسمية للجيل التالي من سانتافي والتي تكشف التصميم الجديد تماماً للسيارة متعددة الاستخدامات, ويأتي تصميم الجيل الجديد من السيارة بوحي كونا الأصغر في الحجم مع تصميم زوجين من المصابيح الأمامية الرفيعة للسيارة وشبكة تهوية جديدة لتغيير شكل مقدمة السيارة بصورة كاملة.

وفي الجزء الخلفي, التغييرات أقل في الوضوح وتشمل المصابيح الخلفية الجديدة وتطعيمات مختلفة ومشتت خلفي فضي اللون واسبويلر صغير على النافذة الخلفية للسيارة ونوافذ خلفية مختلفة تضيف مزيد من التغيير لتصميم السيارة.

كما ستقدم هيونداي تغييرات كثيرة في داخل جسم السيارة لتجعل الجيل الجديد بديل مناسب للجيل السابق من السيارة وتشمل التغييرات زيادة في مساحة الرؤوس والأقدام في السيارة كا ستتوفر في نسخ لخمسة وسبعة ركاب كما في السابق. أما التفاصيل بخصوص محركات السيارة فلاتزال غير معروفة ولكن سيتوفر لها محركات ديزل وبنزين ونسخ هجينة بلوج ان .