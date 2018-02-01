سوريا: وجود قوات أجنبية على أراضينا دون موافقتنا احتلال وسيتم التعامل معه

دمشق(صدى):

أكدت وزارة الخارجية السورية، أن العملية العسكرية التركية في شمال البلاد ” عدوان صارخ على سلامة أراضيها وتشكل انتهاكا لأحكام الميثاق الخاص بالأمم المتحدة ” ، بحسب تعبيرها.

وأضافت الوزارة، في رسالة أرسلتها اليوم الخميس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، أن ” النظام التركي يواصل الترويج لأكاذيبه التي لم تعد تقنع أحدا ويحاول تبرير اعتداءاته العسكرية على الجمهورية العربية السورية ”

وتابعت الوزارة، ” أن دمشق تعتبر وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أراضيها دون موافقتها الصريحة هو عدوان واحتلال وسيتم التعامل معه على هذا الأساس ” .