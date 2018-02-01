إسبانيا ترفض الإفصاح عن قائمة المونديال الروسي

نواف السالم(صدى):

أشاد المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم ، جولين لوبيتيغي ، بالمستوى المثالي للاعبي الفريق ، مؤكدًا على ثقته في أنهم سيكونوا في أفضل حال قبل المونديال الروسي .

وأشار ” لوبيتيغي ” إلى أن اللاعبين يجب أن يكونوا في أفضل حالاتهم الصحية ، قائلًا ” أفضل أن يكون اللاعبين في حالة صحية جيدة وأن يلعبوا أكبر قدر ممكن من الدقائق في فرقهم لأن هذا سيجعلهم يصلون في أفضل حالاتهم ” .

وامتنع المدرب الإسباني عن الكشف عن الأسماء التي تحتضنها قائمة المنتخب المتجه إلى روسيا ، بعدما وجه له سؤالًا متعلقًا بالأمر خلال حدث دعائي كبير عقد اليوم الخميس ، واكتفى بقوله ” إننا نتابع لاعبينا ونستعد في مارس القادم لوديتين تحتاجان لمستوى عال من الأداء ، أمام ألمانيا والأرجنتين وسنحاول الاستعداد للمونديال بأفضل صورة ممكنة ” .