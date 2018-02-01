بالصور.. ” حركية ” في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

رشاد اسكندراني(صدى):

زار وفد من منسوبي جمعية الإعاقة الحركية للكبار مساء يوم الجمعة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والمقام حالياً بالصياهد الجنوبية للدهناء ، وذلك بهدف تعريفهم بأهمية الإبل وموروثها الثقافي والتاريخي واستهلت الزيارة بتعريف المنسوبين على فعالية « فنون الرمال» وعرض أجمل المنحوتات الرملية والمجسمات، ذات العلاقة بالإبل والصحراء، بأعمال تجسد الرؤية الفنية بين الإبل والفن الهندي ، وفعالية « الرسم الزخرفي للإبل « والتي تستعرض ثقافات الشعوب في تزيين الإبل، لتعطي لوحة فنية جمالية تخطف الأبصار. عقب ذلك أخذ «معــرض سـنام» الوفد برحلة تفاعلية مشوقة تركـز على الجوانب التثقيفية والتوعوية حول الإبل، ثم اطلع المنسوبين على القبـة البانورامية والتي تحاكي الفضـاء فـي العالم الخارجــي،.كما تعرف المنسوبين على تاريخ العرضة.

ووصف المنسوبين زيارة مهرجان الملك عبدالعزيز للابل بالرحلة الممتعة والرائعة في حسن الاستقبال والتنظيم وتقدموا بالشكر للاستاذ سلطان البقمي المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للابل الثاني وكذلك الشكر موصول للإعلامي رشاد اسكندراني على ما قام به من جهود جبارة مع المنسوبين.