بالصور.. ” BMW i8 ” الجوكر تعرض للبيع بسعر مخيف

برلين(صدى):

هل تتذكرون سيارة BMW i8 التي ظهرت برسومات الجوكر عليها في الصيف الماضي؟ هذه السيارة معروضة الآن للبيع ، وكانت عملية دهانها وتصميم الجرافيتي عليها من قبل مصمم الجرافيتي الألماني رينيه توريك والذي رسم من قبل الرجل الاخضر Hulk على سيارة BMW X6 وكابتن أمريكا على لامبورجيني جالاردو.

وقام هذه المرة برسم عدو باتمان الملقب بالجوكر الشرير على السيارة والوحي الخاص به للرسم لم يكن جاك نيكلسون أو حتي هيث ليدجر كما قد يتوقع البعض ولكن جاريد ليتو ودوره في فيلم Suicide Squad. وظهرت السيارة وقد طليت بالأسود والأحمر والابيض والأخضر وهناك مزيد من الألوان التي تظهر مثل المياه فوق غطاء المحرك ويظهر وجه الجوكر من داخلها.

كما توجد كلمة هاها لاتظهر سوي بطريقة اضاءة معينة حول جسم السيارة كله كما يضيء وجه الجوكر في هذه الاضاءة كذلك, وقد رصدت السيارة للبيع على جيمس ايديشن ولم تقطع سوى 8000 كم وبلغ سعرها المعروض 310 ألف دولار بينما سعر النسخة العادية موديل 2017 من السيارة 144.395 دولار.