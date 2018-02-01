بيشة الأولى على مستوى المملكة في الانضباط المدرسي

سياف الشهراني (صدى):

أعلن وكيل وزارة التعليم الدكتور نياف الجابري عن نتائج الإدارات المتميزة في الانضباط المدرسي وتثبيت الغياب عن العام الدراسي الماضي ، حيث حل في المركز الأول على مستوى المملكة تعليم بيشة في قطاع البنين وكذلك في قطاع البنات بنسبة تثبيت غياب تجاوزت 99 بالمائة.

وتأتي بيشة ضمن عشر إدارات تعليمية للبنين ومثلها للبنات في الانضباط المدرسي سيتم تكريمها للتميز في تثبيت الغياب خلال الفترات المستهدفة في العام الدراسي الماضي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ. في حفل جائزة التعليم للتميز، الخميس القادم .

