أسماء الفائزين في سباق الهجن بمهرجان الإبل

علي القحطاني (صدى):

حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على حضور فعاليات ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد ، وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في سباق الهجن ، اليوم الخميس .

وجاء الفائزون على النحو التالي :

– الأول في سباق الهجن الأشواط المفتوحة للزمول:

(العابر) لهجن الرئاسة العائدة ملكيتها لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

– الأول في الأشواط العامة للزمول:

(النبه) لحمد بن راشد بن غدير الكتبي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

– الأول في الأشواط العامة (حيل) :

اعتدال للمالك خالد بن فيصل بن محمد بن شريم المري .

– الأول في شوط الحيل المفتوح:

(العاصمة) لهجن الرئاسة العائدة ملكيتها لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الفائزون بالمراكز الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل في جميع الفئات هم :

الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة فئة ( فردي دق مجاهيم ) وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد فئة (جمل 50 مجاهيم ) وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد فئة (جمل 100 شقح ) وصاحب السمو الأمير محمد بن تركي بن سعود الكبير فئة (جمل 30 وضح ) وحمد بن عوضه بن علي المري ـ سعودي ـ فئة ( جمل 100 ـ مجاهيم وفردي جل ـ مجاهيم ) واهلال بن عايض بن دغيثر الشيباني ـ سعودي ـ فئة (جمل 100 ـ صفر وفردي جل ـ صفر ) وعايض بن رفعان بن عايض القحطاني ـ سعودي ـ فئة (جمل 100 ـ حمر وفردي جل ـ حمر ) ومطلق بن صقر الفطيماني السهلي ـ سعودي ـ فئة (جمل 100 ـ شعل ) وعمير بن فهد آل روق القحطاني ـ سعودي ـ فئة ( جمل 100 وضح ) ومحمد بن فلاح خصيوي العتيبي ـ كويتي ـ فئة (جمل 50 ـ حمر ) وسعود بن محمد بن فهد السويلم ـ سعودي ـ فئة (جمل 50 ـ شقح ) وعلوش بن نحيان بن فهيد العجمي ـ كويتي ـ فئة (جمل 50 ـ شعل ) وطلق بن ظافي آل روق القحطاني ـ سعودي ـ فئة ( جمل 50 ـ وضح) وعبدالله بن عبدالعزيز بن علي السلطان ـ سعودي ـ فئة ( جمل 50 ـ صفر ) وجابر بن عايض بن جابر الهاجري ـ كويتي ـ فئة ( جمل 30 ـ مجاهيم ) ومجعد بن فهد بن محمد الدوسري ـ سعودي ـ فئة (جمل 30 ـ شقح ) وهلال بن بجاد بن الحليو العتيبي ـ كويتي ـ فئة ( جمل 30 ـ حمر ) وعبدالله بن فهد بن عبدالله القحطاني ـ سعودي ـ فئة (جمل 30 ـ صفر ) وفلاح بن سلطان بن عامر بن ملحم ـ سعودي ـ فئة ( جمل 30 ـ شعل) وبادي بن بداح بن عواد الدوسري ـ سعودي ـ فئة ( جمل 20 ـ مجاهيم ) وعبدالله بن دلمخ الحضيني السبيعي ـ سعودي ـ فئة ( جمل 20 ـ وضح وفردي جل ـ شقح ) وضيدان بن سلطان بن حزام بن حثلين ـ سعودي ـ فئة ( جمل 20 ـ صفر ) وفرحان بن فالح بن عبدالمحسن الزعبي ـ سعودي ـ فئة ( جمل 20 ـ حمر ) وفهد بن ماجد بن وليد السبيعي ـ سعودي ـ فئة ( جمل 20 ـ شقح ) وخالد بن سعود بن نايف بن حثلين ـ سعودي ـ فئة ( جمل 20 ـ شعل ) ومبارك بن ناصر بن مبارك آل بريك ـ سعودي ـ فئة ( فردي فحل ـ وضح ) ومحمد بن راشد بن علي المري ـ سعودي ـ فئة ( فردي فحل ـ مجاهيم ) وحزام بن راشد خصيوي العتيبي ـ كويتي ـ فئة (فردي فحل ـ حمر ) وخالد بن سعود بن نايف بن حثلين ـ سعودي ـ فئة (فردي فحل ـ شعل ) وبادي بن وديد بن فايز العتيبي ـ سعودي ـ فئة ( فردي فحل ـ شقح) وحماد بن بندر العلي الشمري ـ سعودي ـ فئة ( فردي فحل ـ صفر ) وحنس بن مفرس بن فارس العتيبي ـ سعودي ـ فئة ( فردي جل ـ شعل ) وناصر بن مبارك بن مقيم آل بريك ـ سعودي ـ فئة ( فردي جل ـ وضح ) ونواف بن مناحي بن معيض العتيبي ـ سعودي ـ فئة ( فردي دق ـ شعل ) وبندر بن فهاد بن جخدب السعدي ـ سعودي ـ فئة (فردي دق ـ حمر ) وعلوش بن مناحي بن ناصر العجمي ـ كويتي ـ فئة ( فردي دق ـ وضح ) وفهد بن عبدالله بن أحمد الشريع ـ سعودي ـ فئة ( فردي دق ـ صفر ) ومحمد بن بداح بن مناحي الدوسري ـ سعودي ـ فئة ( فردي دق ـ شقح ) .