غدًا.. حفل اعتزال فؤاد أنور برعاية تركي آل الشيخ

نواف السالم(صدى):

تقام مباراة اعتزال كابتن المنتخب السعودي ونادي الشباب، الدولي السابق فؤاد أنور، يوم غدٍ الجمعة، برعاية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، والتي ستجمع فريقي الشباب السعودي والأهلي المصري على استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض.

ومن جانبه، قدم الكابتن فؤاد أنور شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على تكفل الهيئة بإقامة مباراة اعتزاله تقديراً وتكريماً له بعد العطاءات والانجازات التي ساهم في تحقيقها لرياضة كرة القدم السعودية مع ناديي الشباب والنصر ومع المنتخبات الوطنية السعودية طيلة مشواره الرياضي، مقدماً كذلك شكره لكافة أعضاء شرف نادي الشباب ورؤساء النادي ولزملائه اللاعبين وللجماهير السعودية كافة على ما حظي به من دعم ومؤازرة.

ووجه فؤاد أنور الدعوة لكافة الجماهير الرياضية لحضور المباراة التي سيلعب فيها الفريق الكروي الأول في نادي الشباب بلاعبيه الأساسيين مطعماً بعدد من نجوم المملكة، أمام الفريق الكروي الأول في النادي الأهلي المصري .