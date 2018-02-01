رينو كليو Urban Nav الخاصة تنطلق بلون رمادي Nardo

متابعات(صدى):

تعتبر رينو كليو من السيارات المميزة ويتوفر الجيل الرابع منها بخمسة أبواب فقط وتعتبر ثاني أكثر السيارات شعبية في أوروبا خلال 2017, وتتمتع بالسعر المناسب والتصميم الجيد والتجهيزات ولكنها رغم ذلك بدأت في التقدم في العمر مع تقديمها في عام 2013 ، ورينو تسعى لجعل الناس مهتمين بالسيارة من خلال تقديم نسخ خاصة مثل هذه النسخة Urban Nav.

ولون السيارة يعتبر هو العنصر الرئيسي في خصوصيتها وهو مشابه للون أودي الرمادي Nardo كما تأتي السيارة كذلك بنظام ملاحة خاص, ومن المقرر بيع السيارة في مارس بأسعار تبدأ من 16.225 استرليني في بريطانيا وهو ما يزيد عن نسخة Dynamique Nav بواقع 575 استرليني وقالت الشركة أن تجهيزات السيارة الجديدة تسوي وحدها 1.265 استرليني.

كما زودت بشاشة تعمل باللمس 7 بوصة مع نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية ومرايا كهربائية بنفس لون السيارة ومصابيح أمامية أوتوماتيكية ومساحات مطر أوتوماتيكية وتكييف أوتوماتيك وستارت ستوب وكارت لفتح السيارة عن بعد. وتعتمد السيارة على محرك 0.9 لتر TCe بقوة 90 حصان وعزم دوران 135 نيوتن متر ناقل حركة مانيوال.