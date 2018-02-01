أولمبي الهلال يتغلب على الأنصار

ماجد محمد(صدى):

تغلب فريق أولمبي الهلال لكرة القدم، اليوم الخميس، على ضيفه فريق الأنصار، بأربعة أهداف دون رد، ضمن لقاءات الجولة الـ 14 من دوري درجة الأولمبي لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018.

تناوب على تسجيل الأهداف الثنائي ثامر العلي ” هدفان ” ومالك العبدالمنعم، بالإضافة إلى هدف عن طريق الخطأ من لاعب فريق ” الأنصار ” ، وبهذا الفوز واصل” الهلال ” صدارته لترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة.

يذكر أن لقاء الفريق المقبل سيقام، يوم الجمعة التاسع من شهر فبراير الجاري، أمام مضيفه فريق الباطن.