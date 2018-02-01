أولمبي الهلال يتغلب على الأنصار
تغلب فريق أولمبي الهلال لكرة القدم، اليوم الخميس، على ضيفه فريق الأنصار، بأربعة أهداف دون رد، ضمن لقاءات الجولة الـ 14 من دوري درجة الأولمبي لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018.
تناوب على تسجيل الأهداف الثنائي ثامر العلي ” هدفان ” ومالك العبدالمنعم، بالإضافة إلى هدف عن طريق الخطأ من لاعب فريق ” الأنصار ” ، وبهذا الفوز واصل” الهلال ” صدارته لترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة.
يذكر أن لقاء الفريق المقبل سيقام، يوم الجمعة التاسع من شهر فبراير الجاري، أمام مضيفه فريق الباطن.
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