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بالصور.. عابثون بالطائف يحطمون زجاج دوار المئوية بعد تجديده

بالصور.. عابثون بالطائف يحطمون زجاج دوار المئوية بعد تجديده
عبدالعزيز القثامي(صدى):

حطم مجهولون جزءاً من الواجهة الزجاجية بدوار المئوية ، بعدما تم الانتهاء من تنفيذه مؤخرًا في شكله الجديد ، وهو ما أثار غضب المواطنين في المنطقة بشكل كبير .

وتلقت أمانة الطائف بلاغًا من المواطنين ، يفيد بتخريب عبثيين للدوار بعد تجديده وتصميمه بصورة حديثة ، معربين عن تخوفهم من استمرار العبث بهذا المجسم الجمالي ، الذي يستقبل زوار المنطقة من مكة المكرمة .

يذكر أن أمانة المنطقة ، أشرفت على تحويل مشروع دوار المئوية الذي تعرض للعبث من شكله القديم إلى مجسم فلسفي يجسد ذكرى توحيد المملكة .

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2635 ] نشر منذ 3 ساعات

لازم يحطو كاميرات عشان يعرفو مين الغجر اللي يخربو 😕

[ عدد التعليقات: 7868 ] نشر منذ 1 ساعة

حســـــــــــــبي الله عــــــــــــلاهــــــــــــم .😡😠😡.

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