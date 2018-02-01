بالصور.. عابثون بالطائف يحطمون زجاج دوار المئوية بعد تجديده

عبدالعزيز القثامي(صدى):

حطم مجهولون جزءاً من الواجهة الزجاجية بدوار المئوية ، بعدما تم الانتهاء من تنفيذه مؤخرًا في شكله الجديد ، وهو ما أثار غضب المواطنين في المنطقة بشكل كبير .

وتلقت أمانة الطائف بلاغًا من المواطنين ، يفيد بتخريب عبثيين للدوار بعد تجديده وتصميمه بصورة حديثة ، معربين عن تخوفهم من استمرار العبث بهذا المجسم الجمالي ، الذي يستقبل زوار المنطقة من مكة المكرمة .

يذكر أن أمانة المنطقة ، أشرفت على تحويل مشروع دوار المئوية الذي تعرض للعبث من شكله القديم إلى مجسم فلسفي يجسد ذكرى توحيد المملكة .