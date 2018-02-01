المملكة تنتج 11.2 مليون برميل نفط يوميًا

نايف السالم(صدى):

أظهرت أحدث تحليلات مؤسسة جلوبال داتا لإنتاج النفط بالمملكة، أن السعودية ستنفق ما يزيد على 79.5 مليار دولار من أجل إبقاء المشاريع النفطية العملاقة على مدار السنوات الأربع المقبلة، وذلك من أجل ضمان أن يبقى إنتاج البلاد حوالي 11.2 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2021.

وأظهرت شبكة ” هيدروكربونز تكنولوجي ” المعنية بالنفط، أنه من المتوقع إنفاق المملكة مبلغ 79.6 مليار دولار كمصروفات على مشاريع النفط التقليدية خلال 2018 إلى 2021، مع زيادة الإنفاق في عام 2021 إلى 20.5 مليار دولار.

ويبلغ متوسط النفقات الكاملة لكل برميل من النفط المكافئ للمشاريع النفطية السعودية 4.76 دولار. ويبلغ متوسط النفقات للمشاريع البرية 2،9 دولار للبرميل الواحد، بينما تبلغ مشاريع المياه الضحلة 6،9 دولار للبرميل الواحد.

وقالت تحليلات المؤسسة العالمية ” جلوبال داتا ” عن طبيعة الإنتاج، إنه بحلول 2021، سينتج 17 حقل بالمملكة، منها 13 حقول تقليدية للنفط، بالإضافة إلى أربعة لإنتاج الغاز المكثف.

وتوصلت منظمة الدول المصدرة للنفط “ أوبك ” بقيادة المملكة إلى اتفاق مع الجانب الروسي، والذي يُنظر إليه على أنه قائد الدول غير الأعضاء في المنظمة، وذلك من أجل تمديد خفض إنتاجية النفط على مدار العام الجاري، والمساهمة بشكل رئيسي في الحد من مخزوناته الموجودة بالأسواق العالمية.

وعلى مستوى النمو الاقتصادي، أكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن توقعات النمو للاقتصاد السعودي في أعوام 2018 و2019 قد ارتفعت بشكل رئيسي خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب الارتفاع الأخير لأسعار النفط، والتي كانت انعكاسًا مباشرًا لجهود المملكة في التوصل إلى اتفاق يقضي بخفض إنتاجية النفط وتقليل المخزونات العالمية.