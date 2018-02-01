بالفيديو.. خادم الحرمين يتفاعل مع أداء ” العرضة ” في ختام مهرجان الإبل

نايف السالم(صدى):

شارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، في أداء العرضة ، خلال رعايته للحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لهذا العام 1439هـ / 2018، بالصياهد الجنوبية للدهناء.

وكان خادم الحرمين، قد رعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث شهد الحفل إلقاء عدة قصائد وطنية وكلمات ترحيبية٬ تبع ذلك مسيرة عرض الإبل الفائزة٬ وكذلك عروض متعددة تجسد مظاهر التراث الوطني وعمقه في وسط شبه الجزيرة العربية، بحضور عدد من المسئولين الخليجيين.