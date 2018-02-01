العمل: حملة تفتيشية مفاجئة في حي البطحاء

عادل الحربي (صدى):

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء أمس الاربعاء، بحملة تفتيشية مفاجئة، بالتعاون مع شرطة حي البطحاء، على سبعة محال لبيع وصيانة أجهزة الحاسب الآلي في البطحاء، حاول العاملون فيها التحايل على قرار توطين الاتصالات بتحويل نشاطها بشكل خفي إلى بيع وصيانة الجوالات.

وتمكنت الوزارة من ضبط سبعة وافدين يعملون في تلك المحال وتسليمهم لقوة الضبط الميداني، تمهيدًا لإنهاء إجراءات ترحيلهم عن المملكة، وفقًا لما تقتضيه الأنظمة واللوائح في حق من يخالفون نظام العمل من الأجانب.