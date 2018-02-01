بالصور.. طلاب مكة يحققون مراكز متقدمة بمسابقة عالمية في ماليزيا

نايف السالم(صدى):

حقق 17 طالباً وطالبة من مختلف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة من مكة المكرمة مراكز متقدمة في المسابقة العالمية ” برنامج الحساب الذهني ” الماليزي العالمي التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور مؤخراً .

وأوضحت المشرفة على الفريق وصال محمد، أن الفريق الذي ضم 13 طالبًا و4 طالبات تتراوح أعمارهم ما من 7 سنوات إلى 13 سنة حققوا المركزين الثاني والثالث في المسابقة بعد إخضاعهم لتدريب مكثف وصل إلى أربعة أشهر، مما يثبت قدرات الطلبة السعوديين على المناسبة الجادة في المنافسات العالمية.

وأضافت المشرفة، أن البرنامج يهدف إلى تعليم الطفل على العمليات الحسابية بطريقة ذهنية وبدون استخدام الورقة والقلم والألة الحاسبة من خلال تقديم دورات تدريبية للأطفال لمساعدتهم في تنمية قدراتهم الذهنية والارتفاع بمستوى تفكيرهم بشكل عام ليتأكد لهم أن العملية التعليمية هي متعة في ذاتها.

وأشارت المشرفة، أن هذه الصورة الحديثة لفن الرياضيات الذهنية القديم تعد مفهوماً فريداً ثبت صحته علمياً كما أنه يكتسب شهرة واسعة عبر أنحاء العالم كأداة تعليمية فعالة تساعد الملايين من الأطفال على تنمية ذكائهم منذ مرحلة مبكرة .